Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Kupferkabel

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Barnten (tko) Unbekannte Täter entwendeten von der Baustelle am Bahnhof drei Kabeltrommeln mit insgesamt ca. 1300 m ummanteltem Kupferkabel. Die Täter brachen dazu das Zufahrtstor der Baustelle auf. Der Abtransport der Kabeltrommeln erfolgte mit einem Kleintransporter. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Ermittlungen bei ca. 40.000 Euro.

Zeugen, die in der Nacht vom 19.07.2023 auf den 20.07.2023 in Barnten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell