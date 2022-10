Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in mehrere Lokale

Haren (ots)

In der Nacht zu Sonntag, zwischen 1.30 und 10 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Lokal an der Lange Straße in Haren eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld aus einem Sparschwein sowie eine Kasse. Zudem beschädigten sie einen Zigarettenautomaten. Im selben Tatzeitraum haben die Täter versucht, in einen Imbiss an der Lange Straße einzubrechen. Hier blieb es bei einem Versuch. In der Wesuweer Straße sind in der Nacht zu Sonntag, zwischen 22 und 12 Uhr, unbekannte Täter in ein Restaurant eingebrochen. Auch hier hatten sie es auf die Kasse abgesehen. Sie entwendeten etwa 200 Euro Bargeld. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell