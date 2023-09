Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zu einer Pressemitteilung, Viele Verstöße bei Verkehrskontrolle

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Korrektur zum Artikel "Einbruch in Tankstelle" vom 03.09.2023/11:36 Uhr

Bedauerlicherweise war die Pressemeldung zu dem Einbruch fehlerhaft, was wir wie folgt berichtigen:

Am frühen Sonntagmorgen (3.9.2023), gegen 3.50 Uhr, war in einen Büroraum einer Tankstelle an der Alten Landstraße eingebrochen worden. Nach aktuellem Kenntnisstand handelte es sich um zwei Täter, die über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude eingedrungen waren. Sie flüchteten ohne Beute. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (ak)

Tübingen (TÜ): Mehrere Handyverstöße geahndet

Über ein Dutzend Verkehrsordnungswidrigkeiten innerhalb von 45 Minuten sind die Bilanz einer Polizeikontrolle am Donnerstagmorgen an der B 27. Auf Höhe Derendingen mussten die Beamtinnen und Beamten in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 8.30 Uhr insgesamt 17 Fahrzeuglenker beanstanden, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Die Betroffenen müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell