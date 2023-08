Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Nach räuberischem Diebstahl/Polizei nimmt 46-Jährigen fest

Groß-Gerau (ots)

Am Freitagabend (18.08.), gegen 17.00 Uhr, entwendete ein Mann in einem Supermarkt im Helvetiapark zunächst diverse Waren im Wert von über 100 Euro und verstaute sie in seinem Rucksack. Der 46-Jährige konnte bei der Tat beobachtet werden. Als er daraufhin durch eine Marktmitarbeiterin festgehalten wurde, schubste er sie und befreite sich aus ihrem Griff. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Durch einen weiteren Mitarbeiter konnte ihm der Rucksack entrissen werden und der Verdächtige flüchtete aus dem Markt.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der Flüchtige noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. An einem geparkten Auto hatte er weiteres mutmaßliches Diebesgut aus einem Elektrofachmarkt im Wert von über 600 Euro abgelegt und in einem weiteren Rücksack fanden sich noch gestohlene Waren aus zwei anderen Märkten im Wert von rund 150 Euro. Außerdem entdeckten die Ordnungshüter hier noch kleine Mengen Drogen und Drogenutensilien, wie Crack-Pfeifen.

Den 46-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Ladendiebstahls sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

