POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Verdacht der Hehlerei/Rinder-Filetsteaks, Edel-Lachs und Spirituosen für über 3000 Euro im Auto

Gernsheim (ots) - Auf den Opferstock in der Sankt Magdalenen Kirche in der Magdalenenstraße hatten es Kriminelle am Freitag (18.08.), in der Zeit zwischen 8.45 und 12.15 Uhr, abgesehen. Die Unbekannten betraten die Kirche durch die unverschlossene Eingangstür und versuchten den Opferstock von der Wand zu lösen. Dies gelang ihnen nicht. Die ungebetenen Kirchenbesucher beschädigten beim Verlassen des Gotteshauses ...

mehr