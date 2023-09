Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle; Betrug; sexuelle Belästigung; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Trafo in Brand geraten

Zu einem Schmorbrand sind am Mittwochabend die Rettungskräfte in die Sondelfinger Stettertgasse ausgerückt. Gegen 21.40 Uhr war ein Trafo des Antennenverteilers auf dem Dachboden eines Wohnhauses in Brand geraten. Glücklicherweise bemerkte dies ein Bewohner rechtzeitig und konnte den Schmorbrand noch vor dem Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr selbst löschen. Die Feuerwehr musste im Anschluss lediglich die Räumlichkeiten belüften. Der Brandentdecker wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, da er beim Löschen Rauch eingeatmet hatte. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Reichenbach (ES): Einbrecher richten hohen Schaden im Freibad an

Einen Schaden in fünfstelliger Höhe haben bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch im Reichenbacher Freibad angerichtet. In der Zeit von 22 Uhr bis sieben Uhr drangen die Unbekannten über ein gewaltsam geöffnetes Nebentor auf das Gelände des Freibads in der Kanalstraße ein. Dort hebelten sie einen Kassenautomaten sowie einen Snack- und zwei Getränkeautomaten auf und entnahmen das sich darin befindliche Geld. Weiterhin brachen sie gewaltsam in die Betriebsräume des Bads sowie den Kiosk ein. Beim Durchwühlen der Räumlichkeiten fanden sie zwei Tresore, die sie ebenfalls leerräumten und anschließend in das große Schwimmerbecken warfen. Da die Täter einen Eisschrank und den Kühlraum offen stehenließen und die sich darin befindliche Ware antaute, wurde diese unbrauchbar und musste entsorgt werden. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat der Polizeiposten Plochingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Oberboihingen (ES): Fahrradfahrerin übersehen

Eine verletzte Fahrradfahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Unterboihinger Straße zugetragen hat. Ein 28-jähriger Mercedesfahrer parkte gegen 16.15 Uhr sein Fahrzeug am Fahrbahnrand und übersah vermutlich beim Öffnen der Tür die in Richtung Daimlerstraße von hinten heranfahrende 48-jährige Mountainbikelenkerin. Im Zuge des daraufhin stattfindenden Sturzes verletzte sich die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen leicht und wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (jp)

Mössingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der B27 ereignet hat. Eine 27-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 46-Jährige mit ihrem VW Touran abbremsen musste, da vor ihr Rehe die Fahrbahn überquerten. Infolge des anschließenden Zusammenpralls der beiden Pkw wurden die Fahrerinnen verletzt und durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Seat war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 17.000 Euro geschätzt. (jp)

Gomaringen (TÜ): Heftig aufgefahren

Eine 14-Jährige musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Jugendliche war gegen 12.45 Uhr mit einem Pedelec auf der Schießmauerstraße unterwegs und fuhr dabei ins Heck eines geparkten VW-Crafter auf. Die verletzte Jugendliche wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den an den Fahrzeugen entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 2.700 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Kollision zwischen Pedelec-Lenker und Pkw

Eine Kollision zwischen einem Pedelec-Lenker und einem Auto hat sich am Mittwochnachmittag in Ebingen ereignet. Gegen 14.15 Uhr wollte ein 72-Jähriger auf einem Pedelec im Bereich der Straße Untere Vorstadt von einem Radfahrstreifen aus nach links auf einen anderen Radfahrstreifen wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 18-Jährigen, worauf der Senior zu Fall kam. Dieser zog sich hierbei augenscheinlich leichte Verletzungen zu und konnte seinen Weg anschließend fortsetzen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde lediglich das Pedelec leicht beschädigt. (mr)

Albstadt (ZAK): Motorradfahrer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer ist es am Mittwochabend zwischen Ebingen und Bitz gekommen. Kurz nach 18 Uhr war ein 49 Jahre alter Mann auf einer Honda auf der L 448 von Ebingen herkommend unterwegs. Auf Höhe eines Wanderparkplatzes fuhr er auf den Dacia eines 53-Jährigen auf, der mit seinem Wagen verkehrsbedingt angehalten hatte und gerade wieder angefahren war. Der Biker, der von der Sonne geblendet worden sein könnte, stürzte in der Folge zu Boden und wurde verletzt. Vom Rettungsdienst wurde er nachfolgend in eine Klinik gebracht. Sein Motorrad wurde von Angehörigen abgeholt. Insgesamt dürfte der Blechschaden mit schätzungsweise 4.000 Euro zu Buche schlagen. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. (mr)

Balingen (ZAK): Von vermeintlichem Bankmitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Eine Frau aus Balingen ist am Dienstag von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter betrogen worden. Der Täter gab sich in einem Telefonat als Berater eines Geldinstituts aus und erlangte so das Vertrauen der 47-Jährigen. Der Unbekannte brachte die Frau dazu, einem per SMS versendeten Link auf eine offenbar fingierte Internetseite der Bank zu folgen. Im Glauben, sich auf der Internetseite ihrer Bank zu befinden, gab die 47-Jährige dort ihre Anmeldedaten für das Online-Banking ein. In der Folge gelang es dem Betrüger, vom Konto der Frau mehrere Überweisungen eines insgesamt vierstelligen Betrags zu tätigen. Ob die Überweisungen noch gestoppt werden können, steht noch nicht fest.

Die Polizei warnt daher:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN oder sonstige Zugangsdaten preis. - Ihre Bank wird sich nie bei Ihnen melden und bspw. nach einer TAN oder PIN fragen. - Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Balingen (ZAK): In Kurve zu Fall gekommen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der L 440 erlitten. Gegen 18.50 Uhr kam der 22-Jährige, der auf seiner Kawasaki in Richtung Weilstetten unterwegs war, in einer leichten Rechtskurve zu Fall. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnte er ab. Der Schaden an seiner Maschine dürfte circa 1.000 Euro betragen. Zur Reinigung der mit Betriebsflüssigkeiten verschmutzten Fahrbahn rückte die Straßenmeisterei aus. (mr)

Balingen (ZAK): Autoscheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Donnerstag an einem in der Tegernaustraße geparkten Renault zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr schlug der Täter die Fensterscheibe auf der Fahrerseite des Wagens ein und durchsuchte anschließend den Innenraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Kriminelle unter anderem einen Schlüssel. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (mr)

Balingen (ZAK): Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste ein Radfahrer am Mittwochabend in eine Klinik gebracht werden. Ein 48-Jähriger war mit einem Ford S-Max kurz nach 22.30 Uhr von der Beethovenstraße auf die vorfahrtsberechtigte Ebinger Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden, 62 Jahre alten Pedelec-Lenker. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte der Radler zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 1.700 Euro geschätzt. (ms)

Jungingen (ZAK): Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Das Polizeirevier Hechingen sucht unter Telefon 07471/9880-0 nach Zeugen beziehungsweise weiteren Geschädigten zu einem gefährlichen Überholmanöver. Eine 28-Jährige war mit ihrem Pkw am Mittwochabend, gegen 22.49 Uhr, auf der B 32 zwischen Jungingen und Schlatt unterwegs. Aus einer entgegenkommenden Fahrzeugkolonne scherte ein VW Polo aus, so dass die 28-Jährige nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte. Weiterhin mussten die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer abbremsen, um dem VW ein Einscheren zu ermöglichen. Ersten Ermittlungen nach war mit dem Polo eine 38-jährige Frau unterwegs. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (ms)

Albstadt-Lautlingen (ZAK): Mädchen und weibliche Jugendliche sexuell belästigt

Mehrere Mädchen und weibliche Jugendliche sind am Mittwochabend in einem Lautlinger Erlebnisbad sexuell belästigt worden. Ein 35-Jähriger soll zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr auf der Wildwasserrutsche zwei zwölfjährige Mädchen sowie zwei 17-Jährige unsittlich berührt und im Getümmel angefasst haben. Mitarbeiter des Bads meldeten den Vorfall der Polizei. Die Beamten konnten einen 35-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später noch auf dem Gelände des Freizeitbads antreffen und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Bisingen (ZAK): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwerverletzter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in eine Klinik geflogen werden. Ein 42-Jähriger war gegen 18.15 Uhr von der Otto-Hahn-Straße herkommend nach links auf die L 391 in Richtung Bisingen abgebogen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit, den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Biker, der in Richtung Grosselfingen unterwegs war. Durch die Kollision stürzte der 26-jährige Kradlenker von seiner Harley-Davidson und rutschte mit seiner Maschine in den linksseitigen Straßengraben. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die L 391 bis 20.15 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell