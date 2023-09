Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzungsdelikte, Verpuffung, Kontrollaktion, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Gefährliche Körperverletzung (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend ist es auf einer Veranstaltung auf dem Sportplatz im Stadtteil Sickenhausen zur gefährlichen Körperverletzung durch Verabreichung einer unbekannten Substanz, möglicherweise K.O.-Tropfen, durch einen bislang unbekannten Täter gekommen. Im Laufe des Abends mussten zwei weibliche Personen durch den Rettungsdienst wegen Symptomen, die zunächst denen von übermäßigem Alkoholkonsum gleichen, medizinisch behandelt werden. Ein männlicher Gast wurde vor Ort überprüft, ein Tatverdacht konnte jedoch nicht erhärtet werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 07121/942-3333.

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung in Diskothek

Am Samstagmorgen ist es in einer Diskothek in der Emil-Adolff-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 01.45 Uhr verhielt sich ein 22-Jähriger in den Räumlichkeiten aggressiv und nicht angemessen gegenüber anderen Personen. Ein 28-jähriger Gast sprach ihn darauf an, was jedoch keine Verhaltensänderung bewirkte, sondern den 22-Jährigen dazu veranlasste, auf den Kopf des Älteren einzuschlagen. Ein 45-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitspersonals nahm dies wahr und griff ein, um die Kontrahenten zu trennen. Hierbei wehrte sich der 22-Jährige vehement und wurde letztendlich aus der Diskothek getragen, fixiert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein durchgeführter Alkoholtest beim 22-Jährigen ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an eine Obhutsperson übergeben. Eine ärztliche Versorgung der Beteiligten war nicht von Nöten.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Verpuffung in Heizungsanlage

Eine starke Rauchentwicklung hat am Samstag, gegen 01.00 Uhr, zu einem Einsatz der Rettungskräfte im Zeppelinweg geführt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es an der Heizungsanlage im Untergeschoss eines Einfamilienhauses zu einer Verpuffung gekommen ist. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, weshalb glücklicherweise niemand verletzt wurde. Inwieweit Sachschaden an der Heizung entstanden ist, muss noch geprüft werden. Nach den Belüftungsmaßnahmen der Feuerwehr konnten alle Bewohner in das Haus zurückkehren. Neben der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften anrückte, war auch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und fünf Helfern vor Ort. Die Einsatzkräfte wurden durch die vorherrschende Parksituation an einer reibungslosen Anfahrt zur Einsatzstelle behindert, weshalb entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden.

B10/Esslingen (ES): Kontrollaktion

Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion zur Bekämpfung verschiedenster Deliktsbereiche im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr haben Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen am Freitagabend auf der B10, an der Ausfahrt Esslingen-Mettingen, in Fahrtrichtung Stuttgart etwa 220 Fahrzeuge mit insgesamt 378 Insassen kontrolliert. Unterstützt wurden sie hierbei von Experten des Landeskriminalamtes zur Überprüfung mitgeführter Ausweisdokumente sowie vom Zoll, dem THW und der Straßenmeisterei. Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen von 18.30 Uhr bis 1.00 Uhr mussten sechs Personen bei einem vor Ort befindlichen Arzt eine Blutprobe abgeben, da der Verdacht der Drogen- bzw. Alkoholbeeinflussung bestand. Zwei Fahrzeuglenker waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Außerdem wurden mehrere Verstöße, unter anderem gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kfz-Steuergesetz, Aufenthaltsgesetz sowie weitere diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Wegen gravierenden technischen Mängeln wurde ein Fahrzeug stillgelegt. Gegen 22.05 Uhr streifte ein verständigtes Abschleppfahrzeug mit dem Kranausleger an der Unterseite der Mettinger Brücke entlang und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Bauwerk wurde in seiner Funktionalität nicht beeinträchtigt.

Tübingen (TÜ): Unter Alkoholeinfluss mit dem Fahrrad gestürzt

Unter dem Einfluss von Alkohol ist ein 65 Jahre alter Fahrradfahrer am Freitagabend in Tübingen mit seinem Fahrrad gestürzt. Der Mann war gegen 21.00 Uhr gemeinsam mit einem weiteren Radfahrer auf der Straße Ammeracker unterwegs. Hierbei kam der 65-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Die Smartwatch des Fahrradfahrers löste daraufhin einen automatischen Notruf aus. Der hinzugezogene Rettungsdienst brachte den Mann im Anschluss zur Versorgung der Verletzungen in eine Klinik. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Streifenbesatzung bei dem 65-Jährigen sowie bei seinem 71-jährigen Begleiter eine erhebliche Alkoholisierung fest, weshalb bei beiden Personen eine Blutprobe angeordnet wurde.

B27/Schömberg (ZAK): Verkehrsunfall mit Verletzten, Fahrer geflüchtet (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Balingen sucht unter Tel. 07433/264-0 Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, um 17.50 Uhr, auf der B27, kurz nach Schömberg in Fahrtrichtung Rottweil, ereignet hat. Ein noch nicht bekannter Fahrzeugführer befuhr die B27 von Rottweil kommend in Fahrtrichtung Balingen. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei Mitfahrer. Kurz vor dem Ortsbeginn Schömberg kam er mit dem Pkw Audi Cabrio nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf einen Einlaufschacht im Straßengraben. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin begaben sich zu einem nahegelegenen Anwesen und baten einen Traktorfahrer um Hilfe. Dieser zog den Pkw aus dem Graben und teilte mit, dass er die Polizei rufe. Daraufhin flüchteten die beiden zu Fuß über die Felder. Eine 23-jährige Mitfahrerin, welche hinten im Cabrio saß, ließen sie schwer verletzt zurück. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der stark beschädigte Audi wurde zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Um 22.13 Uhr wurde vom Klinikum Balingen mitgeteilt, dass sich vor der Notaufnahme mehrere Personen aufhielten, welche den Dienstbetrieb stören und Zugang zu der bei dem Unfall verletzten 23-Jährigen verlangten. Die Personen waren sichtlich alkoholisiert. Es stellte sich heraus, dass zwei der Personen, 32 und 36 Jahre alt, wohl die Gesuchten des Verkehrsunfalls in Schömberg waren. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden bei beiden Personen Blutproben entnommen. Hierbei versuchte die 32-jährige Frau mehrfach das Behandlungszimmer zu verlassen, um sich der Maßnahme zu entziehen. Sie versuchte auch einen Polizeibeamten ins Gesicht zu schlagen, weshalb sie dann mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

