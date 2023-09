Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brand; Fahrzeuge angegangen

Reutlingen (ots)

Hütten aufgebrochen

In zwei Gartenhütten ist von Samstag, 18.00 Uhr, auf Sonntag, 19.30 Uhr, eingebrochen worden. In der Mühlwinglestraße beschädigte der Unbekannte eine Tür und ein Fenster und gelangte darüber ins Innere der Hütte. Daraus entwendete er Solarbatterien und eine Bohrmaschine. Anschließend entkam er unerkannt. Auch in der Hohbuchstraße wurden ein Gartenhaus sowie ein Anbau gewaltsam geöffnet und daraus unter anderem eine Kettensäge und ein Rasenmäher gestohlen. Zum Abtransport des Diebesguts dürfte ein Fahrzeug verwendet worden sein. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Bad Urach (RT): Auf Pkw aufgefahren

Eine Person ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B28 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 20-Jähriger war gegen 15 Uhr mit einem Peugeot auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Im Bereich der Abzweigung in Richtung Dettingen erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender 22-Jähriger mit seinem BMW aufgrund eines Rückstaus wegen einer roten Ampel anhalten musste. Daraufhin krachte der Peugeot ins Heck des BMW. Eine 20 Jahre alte Mitfahrerin im BMW verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. (rd)

Metzingen (RT): Kleidercontainer angezündet

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt das Polizeirevier Metzingen nach einem Feuer in einem Altkleidercontainer am Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Eisenbahnstraße. Kurz nach 19 Uhr war der Brand bei der Integrierten Leitstelle gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften ausrückte, spreizte den Container auf und löschte ihn. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Mehrstetten (RT): Unfall unter Alkoholeinfluss

Seinen Führerschein abgeben musste ein 42 Jahre alter Mokickfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend. Der Mann befuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad den Auingen Weg von Mehrstetten kommend. Im Bereich des Gewanns Buchbusch bog er in einen Schotterweg ab, woraufhin er von der Fahrbahn abkam und in einem angrenzenden Acker schließlich zum Liegen kam. Durch den Sturz zog er sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu und wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung und Versorgung in eine Klinik gebracht. Da sich im Zuge der Unfallaufnahme der Verdacht einer Alkoholisierung ergab, musste er im Anschluss nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Am Kleinkraftrad entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Münsingen (RT): Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 64-jähriger Mann hat im Laufe des Montagmorgens bei einem Verkehrsunfall auf der Eglinger Steige im Ortsteil Hundersingen sein Leben verloren. Der Mann befuhr mit seinem Roller der Marke GT Union die Kreuzung Hirschental / Eglinger Steige und bog in südliche Richtung ab. Hierbei kam er wohl nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte zu Boden und verlor mutmaßlich das Bewusstsein. In der Folge wurde der Mann gegen 5.20 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer aufgefunden. Der ebenfalls hinzugerufene Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen. Die Feuerwehr befand sich mit insgesamt zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften ebenfalls vor Ort. Der Roller wurde abgeschleppt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie der Unfallursache aufgenommen. (jp)

Esslingen (ES): Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am frühen Montagmorgen in der Olgastraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Esslingen. Gegen zwei Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen SUV mit Esslinger Zulassung gegen den ordnungsgemäß geparkten Nissan Qashqai eines 34-Jährigen. Im Anschluss krachte der Unbekannte noch gegen einen Poller und flüchtete schließlich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden am Nissan wird auf 5.000 Euro und am Poller auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder dem unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter 0711/3990-0 zu melden. (jp)

Neckartailfingen (ES): Dieb unterwegs (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Neckartenzlingen sucht nach Zeugen, die Hinweise zu gleich mehreren Taten am Sonntagabend in der Seestraße am Aileswasensee geben können. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter zunächst die beiden Motorradkoffer einer auf dem dortigen Motorradparkplatz abgestellten Kawasaki und entwendete diverse Wertgegenstände. Der hierbei entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Am selben Tag, zwischen 18 Uhr und 22 Uhr, schlug vermutlich derselbe Täter das Beifahrerfenster eines Mini ein und entwendete zwei Sporttaschen. Der Schaden liegt hier im unteren dreistelligen Bereich. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen. Die Polizei rät außerdem, Wertsachen und andere Gegenstände niemals unbeaufsichtigt oder von außen einsehbar in einem Fahrzeug liegen zu lassen. (jp)

Weilheim/Teck (ES): Unfall am Fußgängerüberweg

Zwei Kinder sind bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Eine 61-Jährige befuhr kurz nach zehn Uhr mit ihrem VW Polo die Ortsdurchfahrtsstraße Marktplatz in Richtung Bissinger Straße. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge übersah sie dabei einen fünfjährigen Jungen und ein sechs Jahre altes Mädchen, die kurz vor ihrer Mutter einen dortigen Fußgängerüberweg von links nach rechts überqueren wollten. Beide Kinder wurden von dem Pkw erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam zum Transport der Verletzten nicht zum Einsatz. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell