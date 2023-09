Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Brand von Fotovoltaik-Anlage

Reutlingen (ots)

Riederich (RT): Unfall mit verletztem Radfahrer

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Kreisverkehr in der Ortsmitte von Riederich erlitten. Eine 41-Jährige war kurz vor 8.30 Uhr mit einem Nissan von der Stuttgarter Straße herkommend in den Kreisel eingefahren. Hierbei touchierte sie mit ihrem Wagen das Hinterrad eines sich bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrers. Durch die Berührung stürzte der 62-jährige Radler zu Boden und verletzte sich. Vorsichtshalber wurde er zur Untersuchung und medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 1.500 Euro. (ms)

Zwiefalten (RT): Einbruch in Schule

Eine Schule in der Panoramastraße ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen Samstag, zehn Uhr, und Montag, acht Uhr, gelangte der Täter gewaltsam in das Gebäude und suchte dort nach Wertgegenständen. Ebenso wurde versucht, eine Innentür aufzuhebeln. Nach derzeitigem Kenntnisstand machte der Unbekannte keine Beute, allerdings hinterließ er einen geschätzten Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Zwiefalten ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Fahrfehler könnte den verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagvormittag auf der K6914 in Richtung Hagelloch ereignet hat. Ein 20-Jähriger geriet gegen 11.15 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Honda im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit dem Bordstein und im Anschluss mit einem dort befindlichen Stromkasten. Im Zuge des darauffolgenden Sturzes verletzte er sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr befand sich ebenfalls mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird in Summe auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (jp)

Burladingen (ZAK): Fotovoltaik-Anlage in Brand geraten

Die Fotovoltaik-Anlage eines Wohnhauses in der Straße Am Herdle ist am Montagnachmittag aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gegen 15.20 Uhr nach Gauselfingen aus, nachdem eine Zeugin die Flammen bemerkt hatte. Unter dem Einsatz einer Drehleiter konnte der Brand von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Anlage auf dem Dach wurde in der Folge von den Einsatzkräften abmontiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude an sich blieb bewohnbar. (mr)

