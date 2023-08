Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Radfahrer mit 2,37 Promille unterwegs

Schwerin (ots)

Ein 51-jähriger Radfahrer war am Donnerstagnachmittag mit 2,37 Promille in der Schweriner Weststadt unterwegs. Aufgefallen ist der Radfahrer einem Passanten, als dieser in der Clara-Zetkin-Straße gegen 16:00 Uhr alleinbeteiligt stürzte. Aufgrund einer festgestellten Kopfverletzung beim Radfahrer verständigte der Hinweisgeber die Rettungsleitstelle. Zur Behandlung der Verletzungen wurde der Schweriner in ein Krankenhaus gefahren. Zuvor erkannten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch beim Verunfallten, der Verdacht der Trunkenheit bestätigte sich durch ein Vortest. Entsprechend wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Gegen den 51-jährigen deutschen Schweriner wird nun im Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt.

