Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fußgänger nach Unfall an Bushaltestelle verletzt

Schwerin (ots)

Eine 56-jährige Schwerinerin ist gestern Morgen auf dem Weg zu ihrer Arbeit an der Bushaltestelle im Elleried von einem E-Scooter Fahrer angefahren und verletzt worden. Als der Bus gegen 07:50 Uhr an der Haltestelle anfuhr, trat die Schwerinerin aus dem Fahrgastunterstand heraus in Richtung Bus. Hier erfasst der 54-jährige E-Scooter Fahrer die Fußgängerin. Beide Schweriner, deutscher Nationalität, stürzten zu Boden. Die Fußgängerin erlitt Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Kriminalkommissariat Schwerin übernommen.

In Anbetracht des baldigen Schulbeginns bitten wir alle Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht im Bereich der Nah- und Fernverkehrshaltestellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell