Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 59-jähriger Autofahrer nach Unfall im Kreuzungsbereich verletzt

Schwerin (ots)

Bei einem Unfall am heutigen Morgen erlitt ein 59-jähriger Autofahrer Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Der Unfall ereignete sich gegen 06:00 Uhr an der Kreuzung Umgehungsstraße, Ludwigsluster Chaussee, Karl-Marx-Allee. Den ersten Erkenntnissen nach sei der 59-jährige Schweriner bei Rot leuchtender Ampel über die Kreuzung aus Richtung Gartenstadt in Richtung Ludwigslust gefahren. Ein 33-jähriger Autofahrer aus Rostock kreuzte die Fahrtrichtung des Schweriners. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand des 59-Jährigen, so dass ein Rettungswagen nachgefordert und eine medizinische Behandlung im Krankenhaus als notwendig erachtet wurde. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass diese abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf 10.000EUR geschätzt. Während der Bergung der Fahrzeuge war die rechte Fahrbahn in Richtung Großer Dreesch zeitweise gesperrt. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen übernommen und wird die ersten Erkenntnisse weiter prüfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell