Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Radfahrer nach Unfall mit Straßenbahn verletzt

Schwerin (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen mit einer Straßenbahn wurde am Sonntag ein 88-jähriger Radfahrer in der Lübecker Straße leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren vormittags gegen 10:40 Uhr aus Richtung Innenstadt in Richtung Lankow unterwegs. Der Radfahrer passierte die Straßenbahnschienen über die dortige Feuerwehrausfahrt und kollidierte mit der Straßenbahn. Bei dem Sturz zog der Rentner sich mehrere Verletzungen zu, die zunächst vor Ort und anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen kam es kurzzeitig zu einer einseitigen Sperrung der Fahrbahn. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um in Schwerin lebende deutsche Staatsangehörige.

