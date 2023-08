POL-SN: Korrektur der Pressemitteilung "POL-SN: Alkoholisierter Senior nach Motorradunfall verletzt" - Alter des Tatverdächtigen

Schwerin (ots) - In Schwerin ist es in den vergangenen Tagen wieder zum Diebstahl von Katalysatoren an abgestellten Kraftwagen gekommen, zu denen die Polizei nun Zeugen sucht: Ein Wagen war in der Zeit vom 14. zum 15.8. in der Weststadt an der Lessingstraße abgestellt. Ein weiterer Fall ereignete sich an einem Fahrzeug, das in der Zeit vom 11.8. bis 13.8. auf einem ...

mehr