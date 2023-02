Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Ein- und Aufbrüche am Hafen in Altefähr

Altefähr (ots)

Am Freitag, dem 17.02.2023 wurde gegen 12:30 Uhr der Polizei ein Einbruch in eine Bar am Hafen von Altefähr gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge sind der oder die unbekannten Täter im mutmaßlichen Tatzeitraum vom Samstag, 11.02.2023 bis Freitag, 17.02.2023 gewaltsam in die Bar eingedrungen und haben dort unter anderem Alkohol und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 4.000 Euro.

Während der Anzeigenaufnahme vor Ort, wurden die Beamten darüber informiert, dass unweit des Tatortes ein Geldautomat angegriffen wurde. Dieser wurde augenscheinlich besprüht und versucht aufzubrechen, was augenscheinlich nicht gelang. Die mutmaßliche Tatzeit hier ist der Zeitraum am Freitag, dem 17.02.2023 von 00:30 Uhr bis 12:20 Uhr. Ob es einen Zusammenhang zur erstbenannten Tat gibt, wird geprüft.

In beiden Fällen kam der Kriminaldauerdienst Stralsund vor Ort und sicherte Spuren. Entsprechende Anzeigen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu den Taten oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bergen unter 03838 8100, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell