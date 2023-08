Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Mann zieht mit Axt durch Wohnviertel

Schwerin (ots)

Nachdem am Freitagabend der Polizei Informationen eingingen, dass im Stadtteil Mueßer Holz ein Mann mit einer Axt umherlaufe, konnten Beamten den Mann vor Ort antreffen. Den bisherigen Informationen kam es zu keinen strafbaren Handlungen durch den alkoholisierten Schweriner. Die mitgeführte Axt wurde durch die Polizei sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Der Vorfall ereignete sich am 18.08.2023 gegen 20:50 Uhr in der Hamburger Allee. Bei dem Mann handelt es sich um einen polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen.

