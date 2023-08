Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zeugen leisten nach Unfall mit schwer verletztem Radfahrer Erste-Hilfe-Maßnahmen

Schwerin (ots)

Bei einem Unfall ist gestern ein 50-jähriger Radfahrer schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Passanten haben bei Eintreffen der Beamten bereits Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15:20 Uhr im Kreuzungsbereich Brunnenstraße, Ostorfer Ufer, Auf dem Dwang. Den Erkenntnissen nach kollidierte eine 38-jährige in Parchim wohnende serbische Autofahrerin beim Linksabbiegen von der Brunnenstraße in die Straße Ostorfer Ufer mit dem 50-jährigen deutschen Radfahrer. Dieser kam aus der Straße Am Dwang und passierte den Kreuzungsbereich mit der Absicht in die Brunnenstraße zu fahren. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt. Zeugen des Unfalls leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Der angeforderte Rettungswagen übernahm die medizinische Versorgung und transportierte den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf 6.000 geschätzt, der Rahmen des Rennrades ist durch den Aufprall gebrochen. Die Ermittlungen zu den Ursachen sowie zu den Umständen des Unfalls werden durch Beamte des Kriminalkommissariats Schwerin in einem Strafverfahren geführt.

Die Polizei bedankt sich bei den Ersthelfern für ihren Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell