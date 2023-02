Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleidercontainer umgeworfen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Bislang unbekannte Täter warfen in der Nacht von Dienstag, den 31.01.2023, zum Mittwoch, den 01.02.2023 in der Albert-Levy-Straße zwei Kleidercontainer um. Einen davon schoben sie sogar auf die Fahrbahn, der zweite blieb auf der angrenzenden Wiese liegen. Wer konnte die Tat beobachten und kann sachdienliche Hinweise hierzu geben? Zeugen hierzu werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Telefonnummer: 03447/471-0 oder auch per E-Mail an pi.altenburger-land.pdg@polizei.thueringen.de zu melden.

