Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus - KPI Gera sucht Zeugen

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Ein Einfamilienhaus Am Hummelsberge in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf geriet offenbar ins Visier von Einbrechern. In der Zeit vom 01.02.2023 - 02.02.2023 verschafften sich diese Zutritt zu dem Haus und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Mit aufgefundenem Bargeld in vierstelliger Höhe flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt. Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der KPI in Gera zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell