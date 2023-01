LPI-EF: Nicht erreichbar

Landespolizeiinspektion Erfurt

Am frühen Donnerstagmorgen zündelte eine unbekannte Person in der Apoldaer Straße von Erfurt. Zwischen 02:15 Uhr und 04:15 Uhr hatte diese einen Strom- und Telefonverteilerkasten in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Allerdings wurde der Verteilerkasten vollständig zerstört. Durch den Brand kam es zur Störung des Telekommunikationsnetzes. Die Polizei ermittelt nun u. a wegen Brandstiftung. (JN)

