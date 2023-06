Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Diebe stehlen Kupferabdeckung

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Auf der Sunhaar;

Tatzeit: zwischen 23.06.2023, 17.00 Uhr, und 24.06.2023, 08.00 Uhr;

Von einer rund zwei Meter hohen Mauer haben Unbekannte in Gronau-Epe eine Kupferabdeckung entwendet. Zu dem Diebstahl des circa 20 Zentimeter breiten und 15 Meter langen Blechs auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Auf der Sunhaar kam es zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Samstag, 08.00 Uhr. In Gronau trieben Metalldiebe ebenfalls ihr Unwesen. Dort fehlt nun ein Kupferfallrohr eines Wohn- und Geschäftshauses an der Ochtruper Straße. Die Kripo Gronau sucht Zeugen: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell