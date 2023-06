Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autofahrer aggressiv gegenüber Polizisten

Borken (ots)

Tatort: Borken, Bundesstraße 70;

Tatzeit: 25.06.2023, 01.45 Uhr;

Aufgrund der unsicheren Fahrweise entschlossen sich Polizisten in der Nacht zum Sonntag, einen Autofahrer auf der Bundesstraße 70 in Borken zu kontrollieren. Der 63-Jährige zeigte sich den Beamten gegenüber zunächst kooperativ, wurde aber im Laufe der Kontrolle zusehends verbal wie auch körperlich aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,2 Promille schließen ließ. Als die Beamten dem Mann eröffneten, dass er nun zur Polizeiwache gebracht werde, eskalierte die Situation. Trotz mit Handschellen fixierter Arme wehrte er sich weiter und verunreinigte seine Kleidung durch Fäkalien. Erst im Polizeigewahrsam beruhigte sich der Autofahrer. Nach einer Dusche ging es zur staatsanwaltlich angeordneten, ärztlichen Blutentnahme in ein Krankenhaus. Bis zur Ausnüchterung blieb der Alkoholisierte anschließend in einer Gewahrsamszelle. Die Nacht wird für den 63-Jährigen ein juristisches Nachspiel haben. Kraftfahrzeuge führen darf er bis auf Weiteres nicht mehr - den Führerschein beschlagnahmten die Beamten direkt. (db)

