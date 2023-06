Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebe flüchten mit gestohlenem Wagen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Brändströmstraße (Freibad);

Tatzeit: 24.06.2023, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr;

Mit einem gerade entwendeten Audi geflüchtet sind Unbekannte in Gronau. Zuvor hatten die Täter am Samstag zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr einen Spind im Freibad Gronau aufgebrochen. Dort fanden sie ein Mobiltelefon mit Bargeld und Dokumente in der Klapphülle vor sowie einen Autoschlüssel. Den dazugehörigen auf dem Parkplatz vor dem Bad stehenden blauen Wagen des Typs A6 mit Ahauser Kennzeichen stahlen die Diebe in der Folge komplett. Wenig später konnte der Geschädigte sein Handy unweit des Tatortes orten - es lag im Gebüsch. Nur das Bargeld fehlte. Am Samstag kam es im Umfeld der Badeanstalt zu weiteren Diebstählen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten Unbekannte einen Fahrradakku sowie ein weiteres Smartphone. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell