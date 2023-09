Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Ermittlungserfolg nach Diebstählen; Wohnhausbrand

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Kabeltrommel verloren (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Rottenburg nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der L385. Ein gelber LKW samt Anhänger war gegen zwölf Uhr auf der Landesstraße von Rottenburg herkommend in Richtung Weiler unterwegs. Dort verlor der LKW aus noch unbekannter Ursache eine Kabeltrommel. Eine hinterherfahrende 66-Jährige konnte mit ihrem VW Polo nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten LKW geben können und insbesondere der Verkehrsteilnehmer, dem es noch gelungen sein soll, ein Bild von dem Lkw zu fertigen, werden gebeten, sich unter Telefon 07472/9801-0 zu melden. (rd)

Starzach (TÜ): Tatverdächtiger nach Diebstählen aus Pkw ermittelt (Zeugenaufruf)

Beamten des Polizeipostens Bodelshausen ist es gelungen, einen Mann zu ermitteln, der im Verdacht steht, im September eine Serie von Diebstählen aus Pkw begangen zu haben. In der Zeit zwischen dem 06.09.2023 und dem 11.09.2023 kam es wie bislang bekannt zu vier Diebstahlsdelikten aus Fahrzeugen in Starzach-Wachendorf. Der polizeibekannte 27-Jährige soll in vermutlich meist unverschlossenen Fahrzeugen den Innenraum nach Wertsachen beziehungsweise Bargeld durchwühlt haben und im Anschluss mit diesen zunächst unerkannt von dannen gezogen sein. Umfangreiche Ermittlungen in den vergangenen Tagen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, bevor er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. Zeugen, aber auch mögliche weitere Geschädigte werden nun gebeten, sich beim Polizeirevier Rottenburg unter der Telefonnummer 07472/9801-0 zu melden. Über dies hinaus rät die Polizei, Wertsachen und andere Gegenstände niemals unbeaufsichtigt oder von außen einsehbar in einem Fahrzeug liegen zu lassen und dieses stets abzuschließen. (jp)

Straßberg (ZAK): Wohnhaus in Vollbrand

Der Brand eines Wohnhauses hat am Mittwochnachmittag ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes auf den Plan gerufen. Über die Leitstelle der Feuerwehr war gegen 15.30 Uhr ein Brand eines einstöckigen Gebäudes im Öschleweg gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 65 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Ein Bewohner wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst, der mit insgesamt 6 Einsatzkräften vor Ort war, in ein Krankenhaus gebracht. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden von Angehörigen anderweitig untergebracht. Der entstandene Sachschaden wird nach jetzigem Erkenntnisstand auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Albstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, wonach ein Heizpilz zum Brand geführt haben könnte. (jp)

Burladingen (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr ist es am Mittwochmorgen in Melchingen gekommen. Kurz vor sieben Uhr war dort ein 17-Jähriger mit einem Leichtkraftfahrzeug des Herstellers Ligier auf der Ortsdurchgangsstraße Unter den Linden in Richtung Trochtelfingen unterwegs und geriet in einer Rechtskurve zu weit nach links. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Transit eines 21-Jährigen. Beim Unfall zog sich der Jugendliche ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 6.000 Euro belaufen dürfte, wurden abgeschleppt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell