POL-RT: Verkehrsunfälle, Auseinandersetzung

Dettingen an der Erms (RT): Unfall auf der B 28

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw hat am Donnerstagabend zu erheblichen Beeinträchtigungen auf der Bundesstraße 28 zwischen Metzingen und Bad Urach in Fahrtrichtung Bad Urach gesorgt. Eine 55-Jährige fuhr laut Zeugenaussagen gegen 19.15 Uhr ungebremst mit ihrem Opel Mokka an der Anschlussstelle Dettingen-West auf die B 28 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines aus Richtung Metzingen heranfahrenden Sattelzuges, welcher von einem 54-Jährigen gelenkt wurde. Durch die folgende Kollision wurde der Pkw um 180 Grad gedreht und in die Leitplanken abgewiesen. Am Opel entstand hierdurch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Schaden am Lkw wird auf circa 8.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Fahrbahnreinigung durch die Feuerwehr musste die Bundesstraße in Richtung Bad Urach für circa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Pfullingen (RT): Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der Marktstraße erlitten. Der 25-Jährige befuhr gegen 18.50 Uhr mit seiner Suzuki die Markstraße Richtung Stadtmitte und wollte an der Einmündung zur Braikestraße nach links abbiegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender 62-jähriger Pkw-Lenker bemerkte dies mutmaßlich zu spät und fuhr mit seinem VW-Transporter auf das wartende Motorrad auf. In Folge der Kollision stürzte der 25-Jährige auf die Fahrbahn. Die Erstversorgung der leichten Verletzungen wurde vom Rettungsdienst übernommen. An der Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro, der Sachschaden am Transporter beträgt circa 500 Euro.

Neuffen (ES): In Weinberg verunglückt

Ein medizinsicherer Notfall dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Freitagnachmittag in den Neuffener Weinbergen ereignet hat. Ein 67-Jähriger befuhr gegen 16.40 Uhr mit seinem Nissan einen landwirtschaftlichen Weg vom Schelmenwasen kommend in Richtung Neuffener Heide als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen derzeit nicht bewirtschafteten Weinberg ungebremst nach unten rollte. Im weiteren Verlauf geriet der Pkw auf einen ca. 100 Meter unterhalb verlaufenden Parallelweg, wo er mit einem Metallpfosten kollidierte und schließlich zum Endstand kam. Hinzukommende Spaziergänger fanden den bewusstlosen Fahrer in seinem Fahrzeug und alarmierten die Rettungskräfte. Nach erfolgreicher Reanimation wurde der 67-Jährige vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht, es besteht weiterhin Lebensgefahr. Am verunfallten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Aichtal-Neuenhaus (ES): Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Motorrad ist es am Freitagabend gegen 20.15 Uhr auf der Landesstraße 1185 zwischen Burkhardtsmühle und Aichtal-Neuenhaus gekommen. Der 57-jährige Lenker einer Zugmaschine John-Deere übersah beim Einfahren von einem Feldweg den von links aus Richtung Burkhardtsmühle herannahenden 40 Jahre alten Motorradlenker auf seiner Honda. Aufgrund der Vorfahrtsmissachtung kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und der Zugmaschine, woraufhin der Motorradlenker stürzte. Hierbei verletzte sich der 40-Jährige schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lenker der Zugmaschine erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die eine örtliche Behandlung durch den Rettungsdienst nach sich zogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro, der Schaden an der Zugmaschine wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr befand sich mit drei Fahrzeugen sowie neun Einsatzkräften im Einsatz. Die Landesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Filderstadt (ES): Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Seinen Führerschein abgeben musste ein 60 Jahre alter Autofahrer nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagabend. Der Mann wollte gegen 20.55 Uhr mit seinem Ford in der Fabrikstraße rückwärts ausparken. Dabei fuhr er gegen den am Fahrbahnrand geparkten Seat eines 26-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Geschädigte rief daraufhin die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der 60-Jährige, wie auch sein Fahrzeug, an der Wohnanschrift festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille. Der Unfallverursacher musste sowohl eine Blutprobe, als auch seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 13.000 Euro.

Esslingen (ES): Kraftstoffmangel führt zum Unfall

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend gegen 21.20 Uhr in der Hohenheimer Straße in Esslingen-Pliensauvorstadt ereignet. Die Mercedes A-Klasse eines 20-Jährigen kam aufgrund Kraftstoffmangel an einer Ampel in der Hohenheimer Straße in Richtung Parksiedlung zum Stillstand. Der junge Mann wollte daraufhin die Fahrbahn räumen und begab sich hinter sein Fahrzeug, um dieses auf die Seite zu schieben. Aufgrund des dortigen Gefälles und mangelnder Absicherung geriet die A-Klasse jedoch in Bewegung und klemmte den Fahrer zwischen seinem Fahrzeug und einem dahinter wartenden Opel Combo einer 75-Jährigen ein. Der 21-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen an den Beinen zu und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1.050 Euro.

Tübingen (TÜ): Nach Unfall davongefahren

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Freitagabend gegen 20 Uhr in der Sieben-Höfe-Straße in Tübingen-Derendingen gekommen. Ein 44-jähriger Gelenkbusfahrer fuhr dort in Richtung Stadtmitte und bog im Bereich des Bahnübergangs nach rechts in die Jurastraße ab. Beim Abbiegen scherte das Heck des Busses so aus, dass ein 77-jähriger VW-Fahrer, der die Jurastraße aus Richtung Derendinger Straße angefahren kam, einen Zusammenstoß mit diesem nicht mehr vermeiden konnte. Anschließend kollidierte der VW noch mit einer Schutzplanke des Bahnübergangs und kam schließlich auf den Gleisen zum Stehen. Kurz danach hielt der Busfahrer laut Zeugenaussagen an, begutachtete den Schaden an seinem Fahrzeug und setzte seine Fahrt anschließend fort. Während der Unfallaufnahme konnte beim leichtverletzten VW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechender Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Der 77-Jährige musste deshalb eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Durch eine Streife der Verkehrspolizei Tübingen konnte der unfallflüchtige Gelenkbus samt Fahrer kurz darauf festgestellt und kontrolliert werden. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden in einer Höhe von insgesamt circa 2.000 Euro, der Schaden an der Schutzplanke konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Schömberg (ZAK): Auseinandersetzung

Noch unklar sind die genauen Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der am Freitagabend gegen 17.30 Uhr ein 43-Jähriger in der Straße Am Räßentalbach leichte Verletzungen erlitten hat. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der Mann von mehreren bislang unbekannten Personen geschlagen worden sein, sodass er aufgrund der Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden sollte. Dem widersetzte sich der stark alkoholisierte 43-Jährige, weshalb der Transport durch eine Polizeistreife begleitet wurde. Da der Mann während der ärztlichen Versorgung zunehmend aggressiver wurde, wurde er im Anschluss zum Polizeirevier gebracht, wo er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen musste. Die Ermittlungen zu den Tätern und den Tatumständen dauern an.

