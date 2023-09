POL-RT: AfD-Bürgerdialog und angemeldete Protestkundgebung in Reutlingen-Betzingen - Einsatzmaßnahmen des PP Reutlingen

Reutlingen (ots) - Dettingen an der Erms (RT): Unfall auf der B 28 Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw hat am Donnerstagabend zu erheblichen Beeinträchtigungen auf der Bundesstraße 28 zwischen Metzingen und Bad Urach in Fahrtrichtung Bad Urach gesorgt. Eine 55-Jährige fuhr laut Zeugenaussagen gegen 19.15 Uhr ungebremst mit ihrem Opel Mokka an der Anschlussstelle Dettingen-West auf die B 28 ein und ...

mehr