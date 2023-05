Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in zwei Einfamilienhäuser - drei Tatverdächtige konnten beobachtet werden

Neustrelitz/Burg Stargard (ots)

Am gestrigen 24.05.2023 wurde in zwei Einfamilienhäuser zur Tageszeit eingebrochen. In einem Fall konnten die Täter beobachtet werden.

Am 24.05.2023 in der Zeit von ca. 08:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Mecklenburger Allee in Neustrelitz gekommen. Bislang unbekannte Tatverdächtige haben sich gewaltsam Zutritt verschafft und im Anschluss die Räume in dem Haus samt Mobiliar durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert von ca. 2.500 Euro entwendet. Im Einzelnen handelt es sich um sechs Goldringe sowie vier Goldketten. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Am 24.05.2023 in der Zeit von 11:00-11:45 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Lindenweg in Burg Stargard eingebrochen. Auch in diesem Fall haben die Täter alles durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Euro-Münzen und Goldmünzen im Wert von ca. 2000 Euro, Damenuhren im Wert von ca. 2000 Euro und Herrenuhren im Wert von ca. 2000 Euro entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird in diesem Fall auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Zwei aufmerksame Nachbarn haben auffällige Personen in der Straße bemerkt und diese beobachtet. Als die Personen dann auf dem Grundstück des angegriffenen Einfamilienhauses verschwunden sind, haben sich die Nachbarn ebenfalls zu dem Haus begeben. Am Haus angekommen kamen ihnen drei ihnen unbekannte Männer entgegen. Sie sprachen den einen Mann an, woraufhin die anderen beiden Männer dem einen etwas in ausländischer Sprache zugerufen haben. Die drei unbekannten Männer haben sich unauffällig verhalten, dann aber trotzdem zielstrebig den Ort fußläufig verlassen. Zwei Tatverdächtige sind in Richtung Ahornweg und der dritte Tatverdächtige ist in Richtung Fichtenweg gegangen.

Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden. Es handelte sich um drei männliche Personen im Alter von 18-25 Jahren mit kurzen schwarzen Haaren. Die erste Person war groß und korpulent. Die zweite Person ca. 180 cm groß und schätzungsweise 90 kg schwer. Die dritte Person ca. 180 cm groß und schätzungsweise 70 kg schwer. Einer der Männer trug einen schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen und trug einen schwarz/grauen Rucksack auf dem Rücken.

Die Beamten des Polizeireviers Friedland konnten keine Personen mehr vor Ort und im Umfeld feststellen.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren in beiden Fällen im Einsatz und haben Spuren gesichert. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Derzeit geht die Polizei von einem Zusammenhang der beiden Einbruchsdiebstähle in Neustrelitz und Burg Stargard aus. Es werden Zeugen gesucht! Wer hat die drei oben beschriebenen Personen im Bereich der Mecklenburger Allee in Neustrelitz oder im Bereich des Lindeweges in Burg Stargard gesehen? Wer kann Hinweise auf ein genutztes Fahrzeug der Tatverdächtigen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder in Friedland unter 039601-300 224 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell