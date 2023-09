Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Hohenstraße - Polizei sucht Zeugen (15.09.2023)

Hüfingen (ots)

Am Freitagmittag ist es auf der Hohenstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 12 Uhr war ein unbekannter Autofahrer mit einem gelben Kastenwagen auf der Schulstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Hohenstraße streifte der Unbekannte einen VW Golf einer 89-Jährigen, die auf der Hohenstraße verkehrsbedingt wartete. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt einfach fort. Zeugen, die den Streifvorgang beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten gelben Kastenwagen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

