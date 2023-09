Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Auseinandersetzung vor Diskothek - eine Person verletzt (17.09.2023)

Donaueschingen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek in der Raiffeisenstraße ist in den frühen Morgenstunden des Sonntags eine Person verletzt worden. Im Zeitraum zwischen 4.00 und 5.00 Uhr griffen mehrere unbekannte Männer auf dem Parkplatz einen 35-Jährigen aus bislang unbekannten Grund an. Nach derzeitigen Stand schlugen diese ihrem Opfer dabei ins Gesicht und traten diesen. Dabei erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen. Die Personengruppe, bestehend aus fünf bis sechs Männern, fuhr anschließend mit einem Großraumtaxi in unbekannte Richtung davon. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die die Auseinandersetzung auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0771 83783-0, beim Polizeirevier Donaueschingen zu melden.

