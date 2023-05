Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Am heutigen Freitag, im Zeitraum von 7:45 Uhr bis 13:00 Uhr, soll ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein geparktes Auto beschädigt haben ohne das Vorkommnis zu melden. Der Unfall fiel erst später auf und könnte deswegen in Haslach, Fischerbach oder Zell am Harmersbach passiert sein. Die Besitzerin des grau-schwarzen Mini-Coopers vermutet jedoch, dass der Unfall in Zell am Harmersbach im Bereich der Hauptstraße oder "Im Grün" passiert sein könnte. An der Heckschürze hinten links ist in einer Höhe von 40 bis 55 Zentimeter ein Lackschaden zu erkennen. Zusätzlich befinden sich silberfarbene Lackantragungen am beschädigten Pkw. Der verursachte Schaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum an den beschriebenen Örtlichkeiten etwas Auffälliges beobachtet oder Hinweise zur Identität der Unbekannten haben, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832 97592-0 gebeten. /jo

