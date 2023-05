Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Gefälschte Dokumente in Verkehrskontrolle, Fahrzeug sichergestellt

Rheinmünster (ots)

Die Kontrolle eines Fiat 500 am Donnerstagnachmittag in der Halifax-Avenue hat für einen 43-jährigen Autofahrer nun weitreichende Konsequenzen. Gegen 13 Uhr wurde der Mann einer durch eine gemeinsame Streife des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster und der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen, bei der der Mann einen belgischen Ausweis und einen französischen Führerschein aushändigte. Wie sich herausstellte, waren beide Dokumente Fälschungen. Auch das luxemburgische Kennzeichen am Kleinwagen stellte sich bei genauerer Betrachtung als gefälscht heraus. Dem nicht genug, war der Mann offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weil der Fiat auch noch polizeilich gesucht wurde und zur Fahndung ausgeschrieben war, musste dieser sichergestellt und abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen des Fahrzeuges dauern noch an. Weil Justitia auch noch wegen eines zurückliegenden Vermögensdeliktes Interesse an dem Mann hatte, wurde bei ihm eine Sicherheitsleistung erhoben. Den 43-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschungen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl oder Unterschlagung eines Kraftfahrzeuges.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell