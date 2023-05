Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - Ermittlungen eingeleitet

Offenburg (ots)

Nach einem Vorfall am frühen Donnerstagabend in der Bühlerfeldstraße haben die Beamten der Kriminalpolizei Ermittlungen eingeleitet. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sei es kurz vor 19 Uhr zu einem Aufeinandertreffen zwischen rund zehn Personen gekommen. In diesem Zusammenhang sollen laut Zeugenaussagen aus noch nicht abschließend geklärten Gründen mehrere Schüsse gefallen sein. Ob hierdurch jemand verletzt wurde, ist noch unklar. Im Zuge unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es mehreren Streifenbesatzungen des örtlich zuständigen Polizeireviers bei Offenburg-Bühl vier Tatverdächtige im Alter zwischen 25 und 33 Jahren vorläufig festzunehmen. Inwieweit die Männer mit dem Zwischenfall in Verbindung stehen, wird nun geprüft. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell