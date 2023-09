Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Vier Autos in der Silcherstraße zerkratzt- Polizei sucht Zeugen (16./17.09.2023)

VS-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe mehreren tausend Euro haben Unbekannte über das Wochenende in Schwenningen verursacht. Die Täter zerkratzten nach aktuellen Stand im Zeitraum zwischen Samstag, 12.30 Uhr und Sonntag, 15.30 Uhr, vier in der Silcherstraße abgestellte Autos. Hinweise, die zur Aufklärung der Sachbeschädigungen führen können, nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell