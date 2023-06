Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene Autofahrerin fährt über Verkehrsinsel (14.06.2023)

Hüfingen (ots)

Ihr eigenes Auto beschädigt hat eine betrunkene Autofahrerin am frühen Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, in der Hochstraße. Eine 44-Jährige fuhr mit einem Ford Focus in Richtung Bräunlingen, wobei sie über eine Verkehrsinsel geriet. Dabei beschädigte sie die beiden linken Räder ihres Ford und konnte die Fahrt nicht fortsetzen. Die Polizei bemerkte bei der Frau deutlichen Alkoholeinfluss, was ein Test mit einem Alkoholwert von knapp über 1 Promille bestätigte. Die Beamten ordneten bei der Fahrerin eine Blutentnahme an, nahmen ihren Führerschein in Gewahrsam und leiteten gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell