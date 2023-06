Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt (13.06.2023)

Hüfingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 62-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der Straße "Weiherweg". Eine 60-jährige Mercedes CLK-Fahrerin fuhr rückwärts von der Alemannenstraße in den Weiherweg ein, um zu wenden. Dabei stieß sie gegen den Motorrollerfahrer, der aus Richtung "Mariahof" gekommen war und anhielt. Der Mann fiel mit seinem Zweirad um und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Am Auto und am Motorroller entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell