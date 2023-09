Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) 59-jährige Bikerin bei Unfall auf der Bundesstraße 33 Straße verletzt (17.09.2023)

VS-Villingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 ist am Sonntagmittag eine Bikerin verletzt worden. Eine 59-Jährige fuhr mit einer Harley-Davidson an der Anschlussstelle Villingen-Süd auf die B 33 auf. Kurz vor Ende des Beschleunigungsstreifens versuchte sie noch, ein auf der Durchgangsfahrbahn fahrendes Wohnmobil zu überholen. Hierbei geriet die Motorradfahrerin rechtsseitig in die Leitplanke und stürzte anschließend. Zu einem Zusammenprall mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Die 59-jährige Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine -Klinik. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund. 5.000 EUR. Dieses musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen dauerhaft von der Polizei gesperrt werden, so dass ein erheblicher Rückstau entstand.

