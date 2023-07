Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Zwischen dem 30. Juni, 12.00 Uhr und dem 3. Juli, 14.00 Uhr kam es am Schulzentrum in Wietmarschen OT Lohne an der Hauptstraße zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Dort wurde durch bislang unbekannte Täter ein Fenster eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

