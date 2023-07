POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wietmarschen (ots) - Zwischen Freitag und Montag sind bislang unbekannte Täter in eine Schule an der Hauptstraße in Wietmarschen eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume. Beute machten die Täter ersten Erkenntnissen nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen. Rückfragen bitte ...

