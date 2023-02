Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand/ Einbruch in Firma/ Alkohol gestohlen/ Rückfahrkamera gestohlen/ Taschendiebe/ Schild + Tor beschädigt/ Handyklingeln in der Socke/ Wohnungseinbruch

Lüdenscheid (ots)

Samstagmittag beobachtete ein Zeuge (40), wie eine Frau (20), einen brennenden Gegenstand in einen Altpapiercontainer am Danziger Weg warf. Glücklicherweise erlosch das Papier von allein, so dass der Containerinhalt kein Feuer fing. Polizeibeamte nahmen die Frau in Gewahrsam und verständigten Arzt und Ordnungsamt, die sie in eine psychiatrische Klinik einwiesen. (dill)

Unbekannte Täter drangen Samstag, zwischen 0 und 9 Uhr in einen Betrieb an der Bräuckenstraße ein. Sie entwendeten eine Geldkassette und flüchteten unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Ein Lüdenscheider (37) soll Samstagmittag versucht haben, Alkohol aus einem Geschäft an der Knapper Straße zu entwenden. Angestellte beobachteten die Tat gegen 13.45 Uhr und hinderten ihn an der Flucht. Polizeibeamte nahmen ihn in Gewahrsam. Da er ein Messer mit sich führte, wurde er wegen Diebstahls mit Waffen angezeigt. (dill)

In der Nacht zum Sonntag wurde an der Kurzen Straße eine Rückfahrkamera aus einem Citroen Jumper gestohlen. (cris)

Einer 61-jährigen Lüdenscheiderin wurde am Freitagmorgen zwischen 11 und 11.15 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter die Geldbörse gestohlen. Vermutlich passierte der Diebstahl vor der Backtheke, als sich die Frau kurz von ihrem Einkaufswagen abwandte, in dem die Tasche samt Geldbörse lag. Als sie den Diebstahl bemerkte, machte sie sich sofort auf den Weg zu ihrer Bank. Dort wurde allerdings festgestellt, dass der Täter bereits zweimal am Geldautomaten war. Eine Abhebung gelang, eine weitere scheiterte. Die Frau hatte ihre PIN mit ins Portemonnaie gesteckt, glaubte jedoch, sie sei nicht als PIN erkennbar. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und veranlasste eine KUNO-Sperrung. Diese verhindert auch den Einsatz einer verloren gegangenen Bankkarte im Lastschriftverfahren. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach den meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten keine Wertsachen in den Einkaufswagen gelegt und keine PIN ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

Am Freitag zwischen 3 und 11.10 Uhr wurden an der Sauerfelder Straße die Beschilderung sowie das Tor einer Werkstatt beschädigt. (cris)

Weil er nach einem Handy-Diebstahl einem Platzverweis nicht nachkam, wurde ein 48-jähriger Mann am späten Sonntagabend im Gewahrsam der Polizei untergebracht. Ein Bewohner des Hauses an der Viktoriastraße hatte die Polizei gerufen, weil ihm ein Bekannter das Handy gestohlen habe. Der beschuldigte 48-Jährige hielt sich noch im Haus auf, leugnete jedoch. Bei der folgenden Durchsuchung seiner Taschen fanden die Polizeibeamten keine Beute. Beim Versuch, das gestohlene Handy anzurufen, klingelte es jedoch in der Socke des Beschuldigten. Er versuchte noch während der Sachverhaltsaufnahme immer wieder, den Bestohlenen einzuschüchtern. Die Polizeibeamten sprachen einen Platzverweis aus, dem der 48-Jährige nicht folgte. Als die Beamten ihn deshalb zu Boden brachten und fixierten, sperrte er sich und trat nach dem Einsatzkräften. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

Ein Unbekannter ist am Sonntag um 20 Uhr in eine Wohnung an der Karlshöhe eingebrochen. Die ältere Bewohnerin hörte zu diesem Zeitpunkt ein lautes Knallen und sah von ihrem Bett aus, wie eine schwarz gekleidete Person mit weißer Mütze durch die Terrassentür kam, ihre Handtasche griff und flüchtete. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell