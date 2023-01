Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, a5 - Vollsperrung nach Verkehrsunfall - Räumungsarbeiten in vollem Gange -Nachtragsmeldung-

Offenburg (ots)

Die Räumungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg nach dem Unfall in Fahrtrichtung Süden laufen. Nach aktuellen Erkenntnissen geriet der Fahrer eines Sattelzugs nach einem Überholmanöver, beim Fahrspurwechsel von der mittleren auf die rechte Spur, zu weit nach rechts auf den Seitenstreifen, wo er ein dort abgestelltes Pannenfahrzeug über die komplette linke Fahrzeugseite rammte. Durch anschließendes Gegensteuern des LKW-Fahrers geriet dieser ins Schleudern und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Alle Spuren in Fahrtrichtung Süden wurden blockiert, die Gegenfahrbahn war nicht betroffen. Weder der Sattelzug-Fahrer noch die sich im Pannenfahrzeug befindende Person wurden durch die Kollision verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Abschlepparbeiten der Fahrzeuge sind im vollen Gange. Das vom Sattelzug geladene Papier liegt auf der Fahrbahn verteilt. Nach Beendigung der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten kann komplette Fahrbahn wieder freigegeben werden. Aktuell kann nur eine Spur befahren werden. Der Rückstau beläuft sich auf circa 12 Kilometer, ortskundige werden gebeten den Stau weitläufig zu umfahren.

/lg

Erstmeldung vom 09.01.2023, 6:23 Uhr

A5, Offenburg - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Offenburg Derzeit ist die A5 zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg voll gesperrt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am heutigen Morgen gegen 05:35 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw, in dessen Folge der Lkw ins Schleudern geriet. Der 40-Tonner blockiert seither alle Fahrspuren in Fahrtrichtung Süden. Eine Ausleitung an der Anschlussstelle Appenweier wird eingerichtet. Über die Dauer der Sperrung können derzeit keine Angaben gemacht werden.

/DPK

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell