Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kein Gurt, Handy am Steuer oder unzureichende Beleuchtung am Fahrzeug - Verkehrskontrollwoche Polizei Wörth am Rhein

Wörth am Rhein (ots)

Die Polizeiinspektion Wörth am Rhein führt in der Woche vom Montag, 07.11.2022 bis Freitag, 11.11.2022 eine Woche lang in wechselnder Besetzung, an verschiedenen Örtlichkeiten, Verkehrskontrollen durch. Die Verkehrsteilnehmer*innen werden insbesondere hinsichtlich der Hauptunfallursachen Geschwindigkeit, der Beachtung der Vorfahrt, sowie der Ablenkung im Straßenverkehr, vor allem durch die Nutzung von Smartphones überprüft. Im Rahmen der Kontrollwoche wird u.a. auch ein besonderes Augenmerk auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer*innen, die Fahrradfahrer*innen, gelegt. Schwerpunktmäßig erfolgen hierbei u.a. auch Kontrollen an Schulen und stark frequentierten Radwegen. Mit den vorgesehenen Maßnahmen sollen die Hauptunfallursachen bekämpft und die schwächeren Verkehrsteilnehmer*innen, vor allem Fahrradfahrer*innen, bezüglich deren Erkennbarkeit, besonders bei Dunkelheit, sensibilisiert werden. Am ersten Kontrolltag der Schwerpunktwoche wurde insbesondere der Fahrradverkehr im Bereich der IGS, sowie des Europagymnasiums in Wörth überprüft. Zudem erfolgte eine Schulwegüberwachung an der Ludwig-Riedinger Grundschule, in Kandel. Neben den genannten Örtlichkeiten wurden Geschwindigkeitsmessungen in und um Kandel und Hagenbach herum, durchgeführt. Gesamtheitlich wurden durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein alleine am ersten Kontrolltag folgende verkehrsrechtliche Maßnahmen festgestellt und geahndet: 25 Geschwindigkeitsverstöße, 11 Gurtverstöße, sechs Handyverstöße, 24 Mängelberichte, 22 Beleuchtungsmängel, fünf sonstige Fehlverhaltensweisen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell