Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Neuss (ots)

Am Mittwoch (24.01.), gegen 17 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts auf der Breslauer Straße, wie ein Kunde, ohne zu bezahlen, mit Kleidungsstücken Richtung Ausgang lief. Der Mitarbeiter eilte dem Dieb nach und konnte beobachten, wie dieser nach Verlassen des Geschäfts in eine Straßenbahn einstieg. Der Straßenbahnführer erkannte die Situation und hielt die Türen bis zum Eintreffen der Polizei geschlossen. Der 34- jährige Tatverdächtige wurde zur Überprüfung seiner Personalien einer umliegenden Polizeiwache zugeführt. Das Diebesgut hatte er bereits bei seiner Flucht fallen lassen. Gegen 19:10 Uhr rückte die Polizei dann erneut zu dem oben genannten Geschäft aus. Diesmal hatte ein 28- jähriger Mann Ware eingesteckt, ohne zu bezahlen. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte er festgehalten werden. Bei der Durchsuchung seiner Person konnte in seiner Jackentasche ein Taschenmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Durchführung kriminalpolizeilicher Maßnahmen einer Polizeiwache zugeführt. Da er mit ähnlichen Delikten bereits in Erscheinung getreten ist, wurde in seinem Fall das beschleunigte Verfahren angeregt. In diesem Fall wird der Festgenommene zeitnah auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Das beschleunigte Verfahren ist eine besondere Form des Strafverfahrens. Es kann innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden, wenn der Sachverhalt einfach gelagert ist oder eine klare Beweislage besteht. Es dient der nicht zuletzt präventiv wirkenden zügigen Strafverfolgung. Dieses Verfahren kann darüber hinaus zur Vermeidung oder Verkürzung von Untersuchungshaft beitragen.

Der 28- Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete.

In beiden Fällen übernahm das Kriminalkommissariat 22 die Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell