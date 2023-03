POL-WES: Kreis Wesel - Betrüger aktuell wieder unterwegs

Wesel (ots) - In der Zeit von Montag, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 07.00 Uhr, stahlen Unbekannte ein bordeaux-rot-metallic-farbenes Wohnmobil von der Flemmingstraße. Das Fahrzeug der Marke Pössl, Summit 600 Plus, zugelassen 2019, hat das Kennzeichen MI-FX 2020. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Telefon 0281/107-0. AM Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

