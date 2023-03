Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall forderte eine Schwerverletzte

Wesel (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung Nordstraße / Am Blaufuß ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 39-jährige Pedelecfahrerin schwere Verletzungen zuzog.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 19-jährige Frau aus Hünxe gegen 16.40 Uhr mit ihrem Pkw die Nordstraße in Fahrtrichtung Grünstraße. Zeitgleich befuhr die 39-Jährige Frau aus Wesel mit ihrem Pedelec die Nordstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

An der Kreuzung Nordstraße / Am Blaufuß bog die 19-Jährige nach links auf die Straße Am Blaufuß ab. Hierbei übersah sie vermutlich die entgegenkommende Pedelecfahrerin und touchierte sie.

Die Pedelecfahrerin stürzte daraufhin und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

