POL-WES: Voerde - Hupen verriet Tatverdächtigen

Moers (ots) - Ein dreizehn Jahre alter Junge ging am Samstag gegen 07.30 Uhr mit seinem Hund an der Holderberger Straße entlang, als er eine eingeschlagene Scheibe an einem Kiosk bemerkte. Umgehend informierte er seine Mutter, die daraufhin die Polizei und den Besitzer rief. Diese stellten einen Einbruch in die Räume fest. Was die Täter erbeuteten, konnte durch die ...

mehr