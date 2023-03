Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Scheibe eines Kiosks in Holderberg eingeschlagen

Polizei sucht weitere Zeugen

Moers (ots)

Ein dreizehn Jahre alter Junge ging am Samstag gegen 07.30 Uhr mit seinem Hund an der Holderberger Straße entlang, als er eine eingeschlagene Scheibe an einem Kiosk bemerkte. Umgehend informierte er seine Mutter, die daraufhin die Polizei und den Besitzer rief.

Diese stellten einen Einbruch in die Räume fest. Was die Täter erbeuteten, konnte durch die Geschädigten nicht angegeben werden, da in dem Kiosk sich keine Wertgegenstände mehr befinden. Die Besitzer hatten den Kiosk bereits aufgegeben, lediglich Getränke sind unter anderem dort noch vorhanden.

Bei den weiteren Ermittlungen der Polizistinnen und Polizisten meldete sich ein weiterer Anwohner, der angab, gegen 01.50 Uhr zwei maskierte Personen beobachtet zu haben, die sich zu Fuß in Richtung Wilhelm-Anlahr-Straße entfernten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon 02841/171-0.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell