POL-WES: Hamminkeln - Hamminkeln - Einladung zur Bürgersprechstunde

Wesel (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr, wurden insgesamt 16 Hausfassaden in der Baustraße und in der Poppelbaumstraße mit gelber Farbe besprüht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel unter der Telefonnummer 0281-107-1623. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de ...

mehr