Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannte setzen Mülltonnen an Schulen in Brand

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Wochenende, vermutlich von Samstag auf Sonntag, setzten Unbekannte jeweils an zwei Schulen im Ortsteil Hiesfeld und im Hagenviertel eine Mülltonne in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Es betraf zum einen eine Schule an der Kirchstraße. Hier entstand kein weiterer Schaden, bis auf die Mülltonne. Zum anderen suchten die Täter eine Schule an der Hagenstraße heim. Hier entstand durch den Brand ein Schaden an der mauer, der Fassade des Schulgebäudes und an einem Geländer.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Wache Dinslaken, Telefon 02064 / 622-0, zu melden.

