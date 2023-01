POL-BO: Nach Auffahrunfall: Hoher Sachschaden und ein Leichtverletzter

Bochum (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung am Stadtgartenring in Bochum sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Am Donnerstagabend, 19. Januar, befand sich ein 77-jähriger Bochumer in seiner Wohnung, als er gegen 21.15 Uhr ein klirrendes Geräusch im Schlafzimmer hörte. Als er nachsah, konnte er durchs Fenster zwei oder drei dunkel gekleidete Personen erkennen, ...

