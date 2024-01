Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kindertagesstätte am Fichtenweg wird Ziel von Einbrechern

Dormagen (ots)

Weil in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25.01.), gegen kurz nach 01:00 Uhr, erneut versucht wurde, in eine Kindertagesstätte in Dormagen einzubrechen, machten sich mehrere Streifenwagen aus dem Rhein-Kreis Neuss, aus dem benachbarten Köln und ein Polizeihubschrauber aus Düsseldorf auf den Weg zum Tatort am Fichtenweg in Horrem.

Bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Täter die Flucht ergriffen. Nach ersten Erkenntnissen war auf der Rückseite des Gebäudes offenbar erfolglos versucht worden, ein Fenster aufzubrechen.

Zusammenhänge mit anderen Einbrüchen in den zurückliegenden Tagen werden geprüft.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 in Dormagen zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell